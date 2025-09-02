Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik'in seçildiği son il kongresi iptal edildi

        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik'in seçildiği son il kongresi iptal edildi. İl Başkanı Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı. Çelik, kendilerine henüz tebliğ edilen bir belgenin olmadığını söyledi. Çelik ve yönetiminin, kararın ulaşmasının ardından 2 haftalık süre içinde itiraz edip istinafa gitme hakkı bulunuyor. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine ise Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atandı. Bu gelişmenin ardından CHP MYK'sı saat: 17.00'de acilen toplantı kararı aldı

        Giriş: 02.09.2025 - 15:37 Güncelleme: 02.09.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul’da, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, bugün oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi.

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdiği kararda, Çelik ile birlikte il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

        Görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap’tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.

        Öte yandan 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararlarında iptaline karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar