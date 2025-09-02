Habertürk
        Bakan Tunç: İptal kararına itiraz yolu açık

        Bakan Tunç: İptal kararına itiraz yolu açık

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İl Kongresi için verilen iptal kararıyla ilgili açıklama yaptı. Tunç, "Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. Maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 17:43 Güncelleme: 02.09.2025 - 18:25
        Bakan Tunç: İptal kararına itiraz yolu açık
        Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada verilen ara karara ilişkin açıklama yaptı.

        Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Ara kararla Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına, il başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren geçici kurul görevlendirilmesine, 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ve İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talepleri reddedilmiştir.

        Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir."

