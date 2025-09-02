Habertürk
        Haberler Gündem Yargı Adalet Bakanı Tunç son dakika açıklaması: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Tunç'tan, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili algı yaratılmaya çalışıldığını ifade etti. Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili olaraksa, "Özellikle 15-18 yaş grubunda yaş arttıkça cezanın düşmemesi, suça eğilimi, çocuğun gelişimi, toplumda kasten öldürme gibi infial uyandıran, cinsel istismar gibi ağır suçları işleyen çocuklar için bir düzenlemeye gidip, kapsamlı bir bölüm 11. Yargı Paketine yetişecek, arkadaşlarımıza arz edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 13:26 Güncelleme: 02.09.2025 - 13:47
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açılış Töreni"nde konuştu. Bakan Tunç, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç şunları söyledi:

        "ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

        "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma var ancak Cumhurbaşkanımıza yönelik algı yaratmaya çalışıyorlar. Para kuleleriyle başlayan bir soruşturma var. Cumhuriyet savcılarının görevini yapmamasını beklemek hukukla bağdaşmaz. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına karşı Asliye Ceza Hakimliği'ne itiraz hakkı vardır.

        Soruşturmalar devam ederken, masumiyet karinesine önem veriyoruz, ana muhalefet partisinin genel başkanının bu konuda yorum yaparken yargıyı etkileyen beyanlardan kaçınması gerekir. Elbette eleştirilebilir ama tehdide, hakarete varan bir yere varırsa bu başka bir şey. İddianamelerin yazılması devam ediyor. Soruşturmalar devam ediyor.

        Süreç devam ederken Manavgat Belediyesi'nde baklava kutularında para çıktığını kamuoyu gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına hemen sahip çıktılar. Sonra gördüler ki o dosyayı bildiren şu anki belediye başkanları. Yargıyı rahat bırakmamız lazım. Yolsuzluk varsa, ki kamuoyu her şeyi görüyor. Değerlendirmeyi yapacaktır. Bu iddianamenin ortaya çıkmasıyla süreç bitiyor mu hayır bitmiyor.

        "TÜRKİYE'DE HAK ARAMA YOLLARI AÇIK"

        Yargılama başlayacak, şüpheliler kendilerini savunacak. Sonra yargı bir karar verecek ve istinafta bu yeniden değerlendirilecek. Son değerlendirmeyi Yargıtay yapacak. Anayasa Mahkemesi süreci, Türkiye'de hak arama yolları açık.

        Sayın Özel, Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi mi var diyor. Hayır arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve Türkiye'de demokratik bir hukuk sistemi vardır. Türkiye vesayetçi örgütlenmeleri yaşadı. Vesayetçilerden arınmış yolsuzluklardan, darbecilerden, muhtıracılardan hesap soran bir yargı sistemi var. Bazı avukatlarla ilgili soruşturma izni alınıp alınmadığını söylüyor.

        "SAYIN ÖZEL HUKUKÇU DEĞİL ECZACI"

        Sayın Özgür Özel bir hukukçu değil eczacı. Bazı hususlar vardır soruşturma izni istenebilir, Avukatlık Kanununun 58. Maddesinde bu açıktır. Avukatın suçu nedeniyle soruşturma iznini savcı isterse bunu Adalet Bakanlığı verebilir. Bunu talep etmekte yargının, savcılık makamının işidir Adalet Bakanlığı'nın işi değildir. Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmemişse bu tamamen yargıyla ilgilidir. Tavsiyemiz sabırla soruşturmaların sonucunu beklememiz lazım. Çok sayıda şüpheli var. Yeni iftiracılar çıktıkça bunlar değerlendirilmektedir.

        Rabia Naz'ın ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Çocukların korunması önemli. O dönem bir yargılama yapıldı. Meclis'te de araştırma komisyonu kuruldu. Aile AYM'ye başvurdu. AYM tazminata karar verdi. Hak ihlali olduğu ve manevi tazminata hükmetti. AYM'nin gerekçelerine bakmak lazım. Yeniden yargılamanın belli hükümleri var ama AYM burada yeniden yargılamaya değil tazminata karar verdi.

        "DÜZENLEME 11. YARGI PAKETİNE YETİŞECEK"

        Suça sürüklenen çocuklar kamuoyunda gündem haline geldi. 12 yaş altı çocuk suç işlemişse ceza yok. 12-15 yaş arasında suç işlemişse yarıya indiriliyor. 15-18 yaş arasındaki suçlar ise üçte bir indiriliyor. Özellikle 15-18 yaş grubunda yaş arttıkça cezanın düşmemesi, suça eğilimi, çocuğun gelişimi, toplumda kasten öldürme gibi infial uyandıran, cinsel istismar gibi ağır suçları işleyen çocuklar için kademeli bir düzenlemeye gidip, kapsamlı bir bölüm 11. Yargı Paketine yetişecek, arkadaşlarımıza arz edeceğiz.

        Suç işlendikten sonra artık cezalandırma aşamasına geçiliyor. Önemli olan suçtan önce önleyici tedbirler. Aile Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın özellikle koordineli çalışması devam ediyor. Bu suçlarda özellikle görünürlük arttı. Sosyal medya yoluyla bu tür olaylar daha fazla paylaşılıyor."

        #Yılmaz Tunç
