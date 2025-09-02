Mersin'in Toroslar ilçesinde, 31 Ağustos'ta park halindeki otomobilde öldürülen Hiranur Nilgün Aygar'ın (16), Akbelen Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, anne Gülten Tan ve baba Murat Aygar'a başsağlığı diledi.

Anne Gülten Tan, gazetecilere, olay günü yaylada olduğunu söyledi. En son konuştuğunda kızının asker eğlencesine gittiğini dile getiren Tan, daha sonra polislerden yaşananları öğrendiğini anlattı.

"ÇOCUĞUMUN HAYATINI SÖNDÜRDÜLER"

Tan, kızının ölüm haberini alınca yüreğinin yandığını ifade ederek, "Çiçeğimi benden kopardılar. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çocuklar, çiçekler solmasın. Çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın. O benim yoldaşım, sırdaşım, arkadaşım, her şeyimdi" dedi. Aile yakınları da olaya karışan zanlıların cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.