        Son dakika: Putin: Kimseye saldırma niyetimiz yok

        Son dakika: Putin: Kimseye saldırma niyetimiz yok

        Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya'nın kimseye saldırma niyeti yok. Avrupa'ya saldırma niyetimiz olduğu iddiaları provokasyon. Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine de karşı çıkmadık ama NATO üyeliği kabul edilemez" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 12:54 Güncelleme: 02.09.2025 - 13:14
        Putin: Kimseye saldırma niyetimiz yok
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'nın olası Avrupa Birliği üyeliğine hiçbir zaman karşı çıkmadığını ve kimseye saldırma niyetleri olmadığını söyledi. Kiev'in NATO üyeliğinin ise kabul edilemez olduğunu ifade etti.

        Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Çin'de yaptığı görüşmede konuşan Putin, "Avrupa'ya saldıracağımız iddiaları tamamen provokasyon. Batılı ülkeler ve NATO, eski Sovyet coğrafyasının tamamını yutmaya çalışıyor. Rusya'nın kendi çıkarlarını korumaktan başka bir hedefi yok" dedi.

        Ayrıntılar geliyor...

