Son dakika: Putin: Kimseye saldırma niyetimiz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'nın olası Avrupa Birliği üyeliğine hiçbir zaman karşı çıkmadığını ve kimseye saldırma niyetleri olmadığını söyledi. Kiev'in NATO üyeliğinin ise kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Çin'de yaptığı görüşmede konuşan Putin, "Avrupa'ya saldıracağımız iddiaları tamamen provokasyon. Batılı ülkeler ve NATO, eski Sovyet coğrafyasının tamamını yutmaya çalışıyor. Rusya'nın kendi çıkarlarını korumaktan başka bir hedefi yok" dedi.

