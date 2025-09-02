14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!

İstanbul'da olay, 30 Ağustos akşamı saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Mertcan Acar, Rüzgarlı Sokak'ta arkadaşlarıyla yol kenarında durduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan bir anda silahına sarılarak üst üste ateş etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silah sesleriyle ortalıkta panik yaşandığı ve Acar'ın vurulduğu da görüntüye yansıyor.

"ÇETE OLAYI DEDİLER"

Acar'ın dayısı Ali Doğanay, “Ablamın oğlu 20 yaşındaydı. 14 yaşında bir genç gelip bakkalın önünde iki el ateş ederek yeğenimizi bizden aldı. Acilen bulunmasını istiyoruz. Olay, Yeşilpınar Mahallesi'nde bakkalın önünde oldu. Bakkalda kamera kayıtları var, polis incelemeye aldı. 'Çete olayı' dediler" açıklamasında bulunmuştu.