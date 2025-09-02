Habertürk
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!

        İstanbul Eyüpsultan'da, 20 yaşındaki Mertcan Acar'ın, sokak ortasında 14 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürüldüğü silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çete cinayeti olduğu ileri sürülen olayda tetikçinin soğukkanlılığı kan dondurdu

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 02.09.2025 - 09:42 Güncelleme: 02.09.2025 - 09:51
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        İstanbul'da olay, 30 Ağustos akşamı saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Mertcan Acar, Rüzgarlı Sokak'ta arkadaşlarıyla yol kenarında durduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Mertcan Acar, 20 yaşında hayattan koparıldı.
        Mertcan Acar, 20 yaşında hayattan koparıldı.

        Saldırgan bir anda silahına sarılarak üst üste ateş etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SOĞUKKANLI BİÇİMDE TETİĞE BASTI

        Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hedefine doğru yürüyen 14 yaşındaki tetikçinin, kısa süre sonra silahını çekerek üst üste ateş ettiği yer aldı.

        Silah sesleriyle ortalıkta panik yaşandığı ve Acar'ın vurulduğu da görüntüye yansıyor.

        "ÇETE OLAYI DEDİLER"

        Acar'ın dayısı Ali Doğanay, “Ablamın oğlu 20 yaşındaydı. 14 yaşında bir genç gelip bakkalın önünde iki el ateş ederek yeğenimizi bizden aldı. Acilen bulunmasını istiyoruz. Olay, Yeşilpınar Mahallesi'nde bakkalın önünde oldu. Bakkalda kamera kayıtları var, polis incelemeye aldı. 'Çete olayı' dediler" açıklamasında bulunmuştu.

        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
