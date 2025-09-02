Habertürk
        Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi!

        Galatasaray'da uzun süredir gündemi meşgul eden kaleci transferi, Uğurcan Çakır'la anlaşılmasının ardından son buldu. 29 yaşındaki milli kaleci, sarı-kırmızılılara imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçen isimlerden biri oldu. İşte detaylar...

        Giriş: 02.09.2025 - 09:16 Güncelleme: 02.09.2025 - 09:16
        Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası birçok isimle transferde görüşen Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer ederek bu açığı kapattı.

        Sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki file bekçisi için bordo-mavililere 33+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

        Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte milli eldiven, adını en pahalı transferler listesine üst sıralardan yazdırdı.

        İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...

        MOUSSA SOW

        Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        RAUL MEIRELES

        Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        YOUNES BELHANDA

        Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro

        ERNEST MUÇİ

        Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro

        MAURO ICARDI

        PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro

        AL MUSRATI

        Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro

        DIEGO CARLOS

        Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro

        SOFYAN AMRABAT

        Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro

        BRUMA

        Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro

        EMMANUEL EMENIKE

        Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro

        MBAYE DIAGNE

        Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro

        DANIEL GUIZA

        Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro

        NICOLO ZANIOLO

        Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro

        CENGİZ ÜNDER

        Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro

        JARDEL

        Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro

        GABRIEL SARA

        Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro

        DORGELES NENE

        Salzburg > Fenerbahçe - 18 milyon Euro

        YOUSSEF EN-NESYRI

        Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        Benfica > Fenerbahçe - 22.5 milyon Euro

        ORKUN KÖKÇÜ*

        Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro

        WILFRIED SINGO

        Monaco > Galatasaray - 30.7 milyon Euro

        UĞURCAN ÇAKIR

        Trabzonspor > Galatasaray - 33 milyon Euro

        VICTOR OSIMHEN

        Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro

        *Orkun Kökçü'nün transferi 2026 yazında gerçekleşecek.

        Bu listede 10 milyon Euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir.

