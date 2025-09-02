Habertürk
        Almanya'da asker alımını artırmak için yeni bir zorunlu askerlik modeli açıklandı

        Almanya'da asker alımını artırmak için yeni bir zorunlu askerlik modeli açıklandı

        Almanya Başbakanı Merz, güvenlik ve savunma konularında koordinasyon ve planlamayı geliştirmek amacıyla bir Ulusal Güvenlik Konseyi kurulduğunu duyurdu. Öte yandan Merz, hükümetin Almanya'nın silahlı kuvvetlerini 80 bin personel artırarak 260 bin askere ulaştırmayı amaçlayan yeni yasa tasarısını onayladığını açıkladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 10:24 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:24
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        Alman hükümeti, güvenlik ve savunma konularında koordinasyon ve planlamayı geliştirmek amacıyla bir Ulusal Güvenlik Konseyi kurulduğunu duyurdu.

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, böyle bir konseyin kurulmasının otuz yıldır tartışılıyor olmasına rağmen kabinesinin bu önemli kararı sadece dört ay içinde aldığını söyledi.

        Bugünün "karmaşık dünyasında" güvenlik zorluklarının tek bir bakanlık veya kurum tarafından tek başına ele alınamayacağını ifade eden Merz, "Bu kurum, Alman hükümetinin iç, dış, ekonomik ve dijital güvenliğinde, genel ulusal güvenlik sorunlarını ele almak için merkezi bir platform olacak." dedi.

        Merz, "Bu Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kurulması, örneğin ulusal güvenlik stratejimizin güncellenmesi yoluyla ileriye dönük stratejik çalışmaların yürütülmesini sağlayacak. Ulusal Güvenlik Konseyi, tutarlı bir güvenlik politikasına yönelik yaklaşımımızın önemli bir yapı taşı olacak." ifadelerini kullandı.

        ASKER ALIMINI ARTIRMAK İÇİN YENİ BİR ZORUNLU ASKERLİK MODELİ

        Öte yandan Merz, hükümetin Almanya'nın silahlı kuvvetlerini 80 bin personel artırarak 260 bin askere ulaştırmayı amaçlayan yeni yasa tasarısını onayladığını duyurdu.

        Başbakan Merz, önerilen yasa tasarısının, 2011 yılında kaldırılan zorunlu askerliğe geri dönmeden Almanya'nın askerlik hizmet modelini modernize edeceğini ve Silahlı Kuvvetlerini (Bundeswehr) daha cazip hale getireceğini söyledi.

        Merz, "Koalisyon anlaşmamızda, başlangıçta Bundeswehr'i gönüllülük esasına göre genişletmeyi kabul ettik. Şimdi bu yaklaşımı, 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni yasayla uygulamaya koyuyoruz." şeklinde konuştu.

