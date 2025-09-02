Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi! Düzenli egzersiz yapmak mental sağlığınıza nasıl iyi geliyor?

Depresyon ve anksiyete ile başa çıkmak için ilaçlara ya da karmaşık tedavilere yönelmek zorunda değilsiniz. Uzmanlara göre, düzenli yapılan egzersiz ruhsal sağlığı korumada doğal ve güçlü bir yöntem. Sporun beyin kimyasından uyku kalitesine kadar birçok faydası bulunuyor!

DÜZENLİ EGZERSİZİN RUHA ETKİSİ

Egzersiz sadece fiziksel sağlığımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda zihinsel iyilik hâlimiz için de büyük bir destek sağlıyor. Yapılan araştırmalar, düzenli egzersizin depresyon ve anksiyete semptomlarını önemli ölçüde hafiflettiğini ortaya koyuyor. Beyinde mutluluk hormonlarının salgılanmasına yardımcı olan fiziksel aktivite, stresle baş etmede doğal bir yöntem olarak öne çıkıyor.

BEYNİN KİMYASINI DEĞİŞTİRİYOR

Spor sırasında vücut endorfin ve serotonin salgılıyor. Bu kimyasallar, ruh hâlini yükselterek daha enerjik ve pozitif hissetmemizi sağlıyor. Uzmanlara göre egzersiz, antidepresan etkisi gösterebilecek kadar güçlü bir biyolojik yanıt yaratıyor. Özellikle yürüyüş, koşu ve yüzme gibi aerobik egzersizler beyinde yeni nöron bağlantılarının oluşumunu teşvik ederek uzun vadede de fayda sağlıyor.