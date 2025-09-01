Habertürk
        Donald Trump: İsrail Kongre üzerinde tam kontrole sahipti

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in siyasetteki etkisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail'in 15 sene önce ABD Kongresi üzerinde tam bir kontrole sahip olduğunu ifade ederken, şimdi ise bu derecede güçlü olmadığını dile getirdi.

        "İsrail en güçlü lobiydi"
        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ABD siyaseti üzerindeki etkisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

        Daily Caller'a konuşan ABD Başkanı, İsrail'in 15 sene önce ABD Kongresi üzerinde tam bir kontrole sahip olduğunu ifade etti.

        Trump, İsrail'in gördüğü en güçlü lobi olduğunu belirtirken "Bugün o derecede güçlü bir lobisi yok. Bu hayret verici." dedi.

        ABD Başkanı, İsrail'e yönelik eleştirilerde bulunan Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'i örnek vererek "Önceden politikacı olmak istediğinizde kötü konuşamazdınız. Ağzınızdan kötü bir söz çıkamazdı. Ama bugün, AOC'ye artı 3 kişi var." dedi.

        Diğer yandan, İsrail'den iyi bir desteğe sahip olduğuna dikkat çeken Trump, "Hiç kimse İsrail için benim yaptığım kadarını yapmadı." diye konuştu.

        Trump, İsrail'e desteğine örnek olarak, İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenledikleri saldırıyı gösterdi. ABD Başkanı, İran'a yönelik saldırının tam olarak başarılı olmadığına ilişkin iddialara da değinerek, söz konusu iddiaların doğru olmadığını işaret etti.

        İsrail'in dünya kamuoyundaki imajına da değinen Trump "İsrail savaşı kazanabilir. Ama dünya halkla ilişkilerinde kazanmıyorlar. Bu onları incitiyor. Ancak İsrail 15 sene önce Kongrede görülmüş en güçlü lobiydi." şeklinde konuştu.

        İSRAİL BASININDAN TRUMP İDDİASI

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Hamas'ın kabul ettiği belirtilen kısmi esir takası anlaşmasını reddederek Gazze Şeridi'nde saldırıları yoğunlaştırmasını söylediği iddia edildi.

        İ24 televizyonunda yer alan habere göre, dün akşam yapılan güvenlik kabinesi toplantısında İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi içeren anlaşma önerisi gündeme geldi.

        Kabine üyeleriyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında zaman zaman gerilime sahne olan toplantıda, Netanyahu kısmi esir takası anlaşmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

        Genelkurmay Başkanı Zamir ile Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın da aralarında bulunduğu az sayıda kişi ise kısmi esir takası anlaşmasına desteklerini dile getirdi.

        Kabine toplantısında Netanyahu'nun "Başkan Trump bana kısmi (esir takası) anlaşmasından çekilmemi söyledi. Tüm gücünle (Gazze'ye) gir ve bitir dedi." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

        İsrail basınında dün çıkan haberde, Trump'ın, "Hamas'ı yenilgiye uğratması" yönünde Tel Aviv yönetimine baskı yaptığı, Netanyahu'nun da bu yüzden Gazze kentinin işgali konusunda ısrar ettiği öne sürülmüştü.

        Arabulucular Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas'ın kabul ettiğini duyurmuştu.

        Netanyahu yönetimi ise bu teklife ilişkin aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen henüz cevabını arabuluculara iletmedi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

