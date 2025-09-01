Habertürk
        Ataşehir'de orman yangını

        Ataşehir'de orman yangını

        Ataşehir Kayışdağı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Öte yandan Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan orman yangını, Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı

        Ajanslar
        Ajanslar
        Giriş: 01.09.2025 - 18:54 Güncelleme: 01.09.2025 - 19:16
        Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

        ALEVLER KASTAMONU’YA DA SIÇRADI; YABANCI UYRUKLU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Karabük’ün Safranbolu ilçesi Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasındaki ormanda dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

        9 helikopter, 72 arazöz ve 554 personelle yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

        Öte yandan alevler, Kastamonu’nun Araç ilçesine de sıçradı. Orman yangınıyla ilgili olarak Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ormanda kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin kaldıkları çadırın tutuşması sonucu orman yangınının meydana geldiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

