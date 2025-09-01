Habertürk
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Bulgaristan ziyaretinde uçağından alınan GPS sinyali kaybedilmişti. Bulgar yetkililer, müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini ifade etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise müdahale iddiasını reddetti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 19:07 Güncelleme: 01.09.2025 - 19:26
        Bulgaristan ziyaretinde GPS erişimini kaybeden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğu değerlendiriliyor.

        AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta'nın AA muhabirine verdiği bilgiye göre von der Leyen'in uçağı, dün ziyaret ettiği Bulgaristan’daki havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybetti.

        Uçak sorunsuz yere indirilirken Bulgar yetkililer, müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini belirtti.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya'nın müdahalede bulunduğu iddiasını reddetti.

        "Bu durum, Ukrayna'ya destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı güçlendirecektir"

        Podesta, "Tehdit ve yıldırmanın Rusya'nın düşmanca eylemlerinin düzenli bir parçası olduğunun farkındayız. Bu durum, savunma kabiliyetlerimizi artırma ve Ukrayna'ya destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

        Von der Leyen'in Bulgaristan ziyaretinin Rusya'ya komşu AB ülkelerine düzenlediği bir dizi seyahatin parçası olduğunu belirten Podesta, bu olayla von der Leyen'in Rusya'dan gelen günlük bazdaki tehdidi ilk elden deneyimlediğini vurguladı.

        Podesta, "AB, savunmaya ve Avrupa'nın hazırlığına yatırım yapmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

