Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor: Galatasaray'ın beklentisi 45 milyon euro!

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 45 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde bu öneriyi değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM'un şu ana kadar bu rakamlara çıkmadığı aktarıldı.