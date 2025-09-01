Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor: Galatasaray'ın beklentisi 45 milyon euro!
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz transfer isteğini sürdürürken, Sarı-kırmızılı ekip ise 45 milyon euro seviyesinde bir teklifi değerlendirmeyi düşünüyor
Galatasaray'da son günlerin çok konuşulan ismi olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Milli futbolcunun transfer talebinde geri adım atmadığı öğrenildi.
Yıldız futbolcunun ayrılık isteği vücut diline de yansırken, takım arkadaşlarıyla iletişiminin zayıflamaya başladığı kaydedildi.
Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 45 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde bu öneriyi değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM'un şu ana kadar bu rakamlara çıkmadığı aktarıldı.
Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 2 asist kaydetti.