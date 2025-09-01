Habertürk
        Denizli haberleri: Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!

        Denizli'de, çalıştığı mermer fabrikasında akıma kapılan 27 yaşındaki Yasin Bedevi Muaffiş yaşamını yitirdi. Fabrikanın sahibi Gökhan Fidan, Muaffiş'in cansız bedenini fabrikadan uzağa taşıyıp, 112'yi arayarak "Yol kenarında buldum" dedi. Şüpheli olarak gözaltına alınan Fidan, suçunu itiraf edince tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 08:49 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:17
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Denizli'de olay, Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Mermer fabrikasında işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Yasin Bedevi Muaffiş (27), elektik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

        HASTANEYE GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

        DHA'daki habere göre fabrika sahibi Gökhan Fidan, diğer işçilere Muaffiş'i hastaneye götüreceğini söyleyip, otomobiline koydurdu.

        CESEDİ YOL KENARINA BIRAKTI

        Fabrikadan ayrılan Fidan, daha sonra yol kenarında durup, Muaffiş'in cesedini bırakarak, 112'yi arayıp, 'Yol kenarında baygın bir kişi var' ihbarında bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Yasin Bedevi Muaffiş, 27 yaşında hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Yasin Bedevi Muaffiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        FABRİKA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrika sahibi Gökhan Fidan jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Muaffiş'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        "KORKTUĞUM İÇİN BÖYLE YAPTIM"

        Gökhan Fidan'ın ilk ifadesinde, işçinin elektrik akımına kapıldığını duyunca onu hastaneye götürmek için fabrikadan ayrıldığını belirtip, "Daha sonra öldüğünü düşünerek tekrar fabrikanın yakınına gelip, cesedini yere bırakıp sağlık ekiplerine haber verdim. Korktuğum için böyle yaptım. Öldüğünü bilsem fabrikadan hiç ayrılmazdık" dedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

