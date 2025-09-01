Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afgan yetkililer, depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Reuters'in aktardığı habere göre Afgan yetkililer, depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.