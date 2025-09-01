Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var | Dış Haberler

        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var

        Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afgan yetkililer, depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.09.2025 - 06:49 Güncelleme: 01.09.2025 - 06:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Reuters'in aktardığı habere göre Afgan yetkililer, depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Afganistan
        #Deprem
        #deprem haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Beşiktaş'a Alanya çelmesi!
        Beşiktaş'a Alanya çelmesi!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı
        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        "İşine son verilmiş"
        "İşine son verilmiş"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!