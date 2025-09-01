ABD ve AB'den otomotiv standartlarını eşitleyecek adım

Küresel otomotiv endüstrinin gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerinde. Ortaya çıkan bilgilere göre, söz konusu görüşmeler en hafif tabiriyle gergin geçiyor. Fakat, ufukta kimsenin tahmin etmediği bir ihtimal de belirmiş durumda.

ABD ve Avrupa Birliği'nde satılan otomobillerin hem güvenlik hem de üretim standartlarında çok uzun yıllardır önemli farklar bulunuyor. Dolayısı ile, farklı kıtalarda üretilen araçlar eğer söz konusu standartları sağlayamıyorsa Atlantik'in diğer yakasına geçemiyor.

İşte, tarafların ticaret anlaşması görüşmelerinde ise bu durumu tümden değiştirebilecek bir gelişme yaşandı.

19 maddelik anlaşma taslağının 8'inci maddesinde yer alan, "Otomobillerle ilgili olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği birbirlerinin standartlarını kabul etmeyi ve karşılıklı tanınmayı amaçlamaktadır. Standartlar konusunda işbirliği, transatlantik pazarın geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır" ifadesi, bugüne kadar sektörde yerleşik olan tüm kuralları değiştirecek gibi görünüyor.

Yapılan ortak açıklamada, özellikle ABD ve Avrupa Birliği'nin birbirlerinin standartlarını kabul ederek ticareti kolaylaştırmayı planladıkları belirtiliyor. Anlaşmada yer alan maddede, ne tür standartların benimseneceği belirtilmediği için ortada bir bilinmezlik bulunuyor. Ancak, pek çok sektör uzmanı ticaret anlaşmasının 8'inci maddesinde yer alan söz konusu ifadenin güvenlik ve emisyon standartlarını tanımladığı görüşünü paylaşıyor. STANDARTLAR AYNI OLACAK Atlantik'in iki yakasının anlaşması halinde, otomobillerin çarpışma testi standartları ve emisyon regülasyonlarının ortak belirlenmesi gündeme gelecek. Automotive News'a konuşan Telemetry Pazar Araştırması Başkan Yardımcısı Sam Abuelsamid, ABD'nin genel olarak yaya güvenliğiyle ilgili güvenlik önlemlerini azalttığını ve dolayısı ile böyle bir anlaşmanın ABD'de üretilen araçların daha yüksek standartları karşılamaya ihtiyaç duymadan Avrupa'ya girmesine olanak tanıyacağını söyledi. Aynı şekilde, Avrupalı ​​modellerin ABD kıyılarına daha sert tamponlarla, belirli zorunlu elektronik güvenlik özellikleriyle ve ülkeye özel aydınlatma biçimleri ile ulaşmak zorunda kalmayacağı da söylenebilir.

Özellikle, ABD güvenlik standartları araç içindeki yolcuların korunmasına dayanırken, Avrupa güvenlik standartları için bunun tersi geçerli. Öte yandan, ABD'deki karayolu kullanımı için gereken reflektör ve gösterge türleri, emisyonlar ve güvenlik düzenlemeleri konusunda ABD ile Avrupa yollarında önemli farklar bulunuyor. Söz konusu farklar yüzünden, aynı otomobiller her iki kıtada farklı özellikler ile satılmak durumunda kalıyor. 'ABD'Lİ ARAÇLAR AVRUPA İLE UYUMLU DEĞİL' Öte yandan, henüz söz konusu madde yürürlüğe girmemesine rağmen, Avrupalı otoritelerden karşı sesler çıkması da dikkat çekti. Avrupa Ulaşım Güvenliği Konseyi Genel Müdürü Antonio Avenoso, otomatik acil fren sistemleri, yaya koruma standartları ve şeritte kalma yardımındaki temel farklılıklara atıfta bulunarak, ABD'deki araç standartlarını tanımanın Avrupa'da güvenliği tehlikeye atacağını öne sürdü. Avenoso, ABD'de üretilen kamyonet ve SUV'ların boyutlarının da Avrupa'nın "daha güvenli ve daha sürdürülebilir mobilite vizyonuyla" uyumlu olmadığını vurguladı. Avrupa ve ABD standartları arasındaki diğer önemli bir fark ise emisyon kurallarında yatıyor. Son 10 yılda, hem Avrupa Birliği hem de ABD, araçların ürettiği emisyon seviyelerini önemli ölçüde denetim altına aldı.

Avrupa'daki düzenlemeler karbondioksit oranlarına odaklanırken, ABD düzenlemeleri ise duman oluşumundan sorumlu olan nitrojen oksidi azaltmayı hedefliyor. 'SİYASİ BİR TERCİH' Ticaret anlaşmasında kıtalar arasındaki farkların ortadan kaldırılmasının otomobil üreticileri tarafından nasıl karşılanacağı da bir başka önemli konu. Çünkü, özellikle son yıllarda artan regülasyon farkları üreticileri farklı pazarlarda farklı ürünler sunma stratejisine itmişti. Tarafların neden böyle bir değişiklik üzerinde anlaşmak istedikleri de merak konusu haline gelmiş durumda. Bu sorunun yanıtını Avrupa Ulaşım Güvenliği Konseyi Genel Müdürü Antonio Avenoso'nun açıklamasında bulmak mümkün. Avenoso, söz konusu görüşmeleri, "Bu teknik bir ayrıntı değil; ticari kolaylığı hayat kurtarmanın önüne koyan siyasi bir tercihtir" ifadeleri ile tanımlıyor. Öte yandan, Avrupalı Taşımacılık ve Çevre savunuculuk grubundan yapılan bir açıklamada da, "AB-ABD ticaret anlaşması sonrasında Avrupa yollarında 'canavar' ABD kamyonetlerinin hızla artması nedeniyle yayalar, bisikletliler ve sürücüler artan risk altında kalacaklar" ifadelerinin yer alması da ayrıca dikkat çekiyor.