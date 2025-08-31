Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası Zeki Murat Göle yönetiminde Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliğini 3-1 mağlup etti.

Sarı-Lacivertlilerde goller 14. dakikada Nene ve 35 ile 40. dakikalarda En-Nesyri'den geldi. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 64. dakikada Goutas kaydetti.

Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti. Deplasmanda Gençlerbirliği karşısında da kazanan Fenerbahçe, ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Gençlerbirliği ise 4. hafta sonunda henüz puanla tanışamadı. REKLAM Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

6 EKSİK VARDI Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam edildi. Transfer görüşmeleri devam eden Yusuf Akçiçek ile Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo ve Jhon Duran da kadroda yer almadı. YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki isim, sarı-lacivertli formayı giydi. West Ham United'dan transfer edilen Edson Alvarez, orta sahanın merkezinde oynarken, Salzburg'dan gelen Nene sol kanatta görev aldı.

İRFAN CAN VE LIVAKOVIC LİGDE İLK 11'DE Gençlerbirliği altyapısından yetişen, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile kaleci Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Süper Lig'de 11'de forma şansı buldu. İki oyuncu da Avrupa maçlarında birer kez ilk 11'de oynamıştı.