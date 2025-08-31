Onlarca tekne İsrail'in ablukasını kırmak ve Filistin ile dayanışma için Akdeniz'de yelken açtı
Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.
Barselona Limanı'nın ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan Akdeniz'e yelken açacak olan, 20 kadar tekne ve 300'den fazla kişinin olduğu Küresel Sumud Filosunda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer aldı.
Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesen Barselona kenti, Küresel Sumud Filosu'nun ilk hareket noktası oldu.
Teknelerde, uluslararası alanda tanınan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da bulunuyor.
Barselona Limanı'ndaki teknelerin yola çıkmasından önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Thunberg, "Gazze, baskının, soykırımın ve etnik temizliğin açık bir örneğidir. İsrail öldürüyor ve tüm dünya bu soykırımı canlı izliyoruz. İnsanların telefonlarından canlı yayında soykırımı izlerken hayatlarına devam etmelerini ve hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmalarını görmekten dehşete düşüyorum. İsrail, Filistin halkını yok etmek istiyor. İsrail'in bu yaptığı, insanları harekete geçmeye, koltuklarından kalkıp örgütlenmeye teşvik etmezse, ne teşvik eder bilmiyorum." diye konuştu.
Herkesin Filistin için bir şey yapması gerektiğini vurgulayan Thunberg, "sessiz kalıp, suç ortağı olan hükümetlerinin de İsrail kadar suçlu olduğunu" söyledi.
"Gazze'ye ulaşmak, insani yardım koridorunun açılmasını sağlamak için her türlü yol denenmeli." diyen Thunberg, Küresel Sumud Filosunun Gazze'ye giderken İsrail ordusu tarafından yasa dışı bir şekilde durdurulma olasılığına yönelik bir soruya "B planımız açık. Geri dönüp tekrar başlamak. Bu temiz bir misyon, insani bir misyon." cevabını verdi.
Thunberg, "Gazze hakkında söyleyebileceğimiz yeni bir şey yok. Ancak her geçen gün daha fazla insan uyanıyor ve İsrail'in işlediği kitlesel katliam ve soykırımın farkına varıyor. Bugünün haberi bu filonun hareket etmesi değil. Dünyanın nasıl sessiz kalabildiği ve politikacıların Filistinlilere nasıl ihanet edip onları nasıl yüzüstü bırakabildiğidir." ifadelerini kullandı.
Küresel Sumud Filosu
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.