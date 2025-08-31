Onlarca tekne İsrail'in ablukasını kırmak ve Filistin ile dayanışma için Akdeniz'de yelken açtı

Thunberg, "Gazze hakkında söyleyebileceğimiz yeni bir şey yok. Ancak her geçen gün daha fazla insan uyanıyor ve İsrail'in işlediği kitlesel katliam ve soykırımın farkına varıyor. Bugünün haberi bu filonun hareket etmesi değil. Dünyanın nasıl sessiz kalabildiği ve politikacıların Filistinlilere nasıl ihanet edip onları nasıl yüzüstü bırakabildiğidir." ifadelerini kullandı.