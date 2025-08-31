Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Onlarca tekne İsrail'in ablukasını kırmak ve Filistin ile dayanışma için Akdeniz'de yelken açtı | Dış Haberler

        Onlarca tekne İsrail'in ablukasını kırmak ve Filistin ile dayanışma için Akdeniz'de yelken açtı

        Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 14:55 Güncelleme: 31.08.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Barselona Limanı'nın ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan Akdeniz'e yelken açacak olan, 20 kadar tekne ve 300'den fazla kişinin olduğu Küresel Sumud Filosunda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer aldı.

        2

        Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesen Barselona kenti, Küresel Sumud Filosu'nun ilk hareket noktası oldu.

        3

        Teknelerde, uluslararası alanda tanınan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da bulunuyor.

        4

        Barselona Limanı'ndaki teknelerin yola çıkmasından önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Thunberg, "Gazze, baskının, soykırımın ve etnik temizliğin açık bir örneğidir. İsrail öldürüyor ve tüm dünya bu soykırımı canlı izliyoruz. İnsanların telefonlarından canlı yayında soykırımı izlerken hayatlarına devam etmelerini ve hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmalarını görmekten dehşete düşüyorum. İsrail, Filistin halkını yok etmek istiyor. İsrail'in bu yaptığı, insanları harekete geçmeye, koltuklarından kalkıp örgütlenmeye teşvik etmezse, ne teşvik eder bilmiyorum." diye konuştu.

        5

        Herkesin Filistin için bir şey yapması gerektiğini vurgulayan Thunberg, "sessiz kalıp, suç ortağı olan hükümetlerinin de İsrail kadar suçlu olduğunu" söyledi.

        6

        "Gazze'ye ulaşmak, insani yardım koridorunun açılmasını sağlamak için her türlü yol denenmeli." diyen Thunberg, Küresel Sumud Filosunun Gazze'ye giderken İsrail ordusu tarafından yasa dışı bir şekilde durdurulma olasılığına yönelik bir soruya "B planımız açık. Geri dönüp tekrar başlamak. Bu temiz bir misyon, insani bir misyon." cevabını verdi.

        7

        Thunberg, "Gazze hakkında söyleyebileceğimiz yeni bir şey yok. Ancak her geçen gün daha fazla insan uyanıyor ve İsrail'in işlediği kitlesel katliam ve soykırımın farkına varıyor. Bugünün haberi bu filonun hareket etmesi değil. Dünyanın nasıl sessiz kalabildiği ve politikacıların Filistinlilere nasıl ihanet edip onları nasıl yüzüstü bırakabildiğidir." ifadelerini kullandı.

        8

        Küresel Sumud Filosu

        Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

        9
        10

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor
        Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!