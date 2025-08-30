Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!

        Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de ayrılığın ardından ilk defa konuştu.

        Giriş: 30.08.2025 - 19:21 Güncelleme: 30.08.2025 - 19:33
        1

        Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho ülkesi Portekiz'e döndü.

        2

        Mourinho, Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağıyla Lizbon’a iniş yaptı. Mourinho, havaalanında Portekiz basınından Record'a konuştu.

        3

        "BASIN TOPLANTIMI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

        Havalimanında soruları yanıtlayan Mourinho sözlerine, "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?" ifadeleri ile başladı.

        4

        "BİTTİ Mİ, BİTER"

        Ardından muhabirin, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusunda Portekizli teknik adam, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter." cevabını verdi.

        5
        6
