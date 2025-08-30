Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de ayrılığın ardından ilk defa konuştu.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho ülkesi Portekiz'e döndü.
Mourinho, Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağıyla Lizbon’a iniş yaptı. Mourinho, havaalanında Portekiz basınından Record'a konuştu.
"BASIN TOPLANTIMI GÖRDÜNÜZ MÜ?"
Havalimanında soruları yanıtlayan Mourinho sözlerine, "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?" ifadeleri ile başladı.