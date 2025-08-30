Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti! "Seni özlemle bekleyeceğim"

        Yaren leylek göç yolculuğuna başladı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren leylek yuvasından ayrıldı. Adem Amca yaptığı paylaşımda "Seni özlemle bekleyeceğim Yaren. Rabbim seneye kavuşmak nasip etsin inşallah" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 17:32 Güncelleme: 30.08.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, 15 Mart'ta Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne ulaşmıştı.

        Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri vermişti.

        "SENİ ÖZLEMLE BEKLEYECEĞİM"

        Adem Amca ile hikayeleri film, şarkı ve hikaye kitaplarına konu olan Yaren leylek, göç yoluna çıktı.

        Adem Amca, yaptığı paylaşımda "Seni özlemle bekleyeceğim Yaren. Rabbim seneye kavuşmak nasip etsin inşallah" dedi.

        REKLAM

        Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren'imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun" paylaşımında bulundu.

        YAVRULARI DA GÖÇ YOLUNDA!

        Türkiye'nin simge leyleklerinden biri haline gelen Yaren'in, bu yıl içinde 4 yavrusu dünyaya geldi.

        Yavrulara haziran ayında halka takılırken, iki yavruya da uydu vericisi takılarak göç yolculukları takibe alındı.

        Uydu vericisinden alınan sinyallere göre, göç döneminin başlamasıyla yavrular yuvalarından ayrıldı.

        Bu yıl başlatılan Türkiye Kuş Göç Yollarının Belirlenme Projesi kapsamında izlenen yavrulardan biri 29 Temmuz'da, diğeri de 3 Ağustos'ta göçe başladı.

        Son verilere göre ilk yavru, 2 bin 300 kilometre yol kat ederek Mısır'a, diğer yavru da 1510 kilometre yol kat ederek Batı Şeria'ya gitti.

        DOSTLUKLARI ALPER TÜYDEŞ İLE ÜNE KAVUŞTU

        14 yıl önce Uluabat Gölü'nde balık tutarken kayığına konan ve Yaren adı verilen leylekle dostluğu başlayan Adem Yılmaz'ın hikayesi, Alper Tüydeş'in fotoğraflarıyla uluslararası bir üne kavuştu. Yaren'in en iyi ihtimalle 19-20 yaşlarında olduğu değerlendiriliyor.

        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yaren Leylek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        Kızılderili aileden belgesellik bağ
        Kızılderili aileden belgesellik bağ
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları