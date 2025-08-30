Borsa İstanbul'dan takas süresine yönelik yeni adım

Borsa İstanbul Grubu, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas sürelerine ilişkin Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Borsa İstanbul'un 5 Mayıs 2025 tarihli duyurusu ile küresel finans piyasalarında takas süresinin kısaltılması yönünde önemli gelişmeler yaşandığı, Amerika Birleşik Devletleri "T+1" geçişini gerçekleştirirken, Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere'nin "T+1" sistemine geçiş çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, diğer küresel piyasalarda da benzer şekilde takas süresinin kısaltılmasına yönelik geçiş çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yapılan duyuruda, Borsa İstanbul Grubu'nun sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların işlem maliyetlerini, işlem sonrası risklerini azaltmak ve küresel piyasaların işlem sonrası süreçleri ile uyumlanabilmek amacıyla, "T+1" takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği, sermaye piyasasına olası etkileri ve piyasa katılımcıları açısından doğurabileceği sonuçları detaylı olarak değerlendirmek için tüm piyasa paydaşlarıyla bir değerlendirme süreci gerçekleştirildiği bildirildi.

Üyelerin ve piyasa paydaşlarının geçiş hakkındaki değerlendirmeleri dikkate alınarak, "T+1"e geçiş çalışmalarının tümünün (analiz, geliştirme, test ve benzeri süreçlerinin) 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla tamamlanması gerektiği aktarılan duyuruda, "Bu doğrultuda, 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Grubu olarak uçtan uca testlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ortamlar faaliyete geçirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Duyuruda, test sürecine tüm üyelerin aktif katılım göstermesinin beklendiği kaydedilerek, olası teknik uyumsuzlukların veya aksaklıkların erken aşamada tespit edilmesinin sağlanacağı bildirildi.

Bu sayede geçiş tarihinde sistemsel risklerin en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtilen duyuruda, "Üyelerimizin ve piyasa paydaşlarının 'T+1' geçişte gerekli çalışmaların tamamlaması için hedeflenen 31 Aralık 2026 tarihine kadar azami seviyede uyum sağlaması sağlıklı bir geçiş için önem arz etmektedir." denildi.

Duyuruda, her kurumun kendi iç süreçlerini titizlikle gözden geçirmesinin büyük önem taşıdığı ifade edilerek, bu sürecin, yalnızca teknik bir dönüşüm değil aynı zamanda sermaye piyasasının uluslararası standartlara uyumunu güçlendiren stratejik bir adım olduğu, başarıyla tamamlanmasının piyasaya güvenilirliği ve yatırımcı ilgisini artıracağı aktarıldı.