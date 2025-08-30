Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor

Doç. Dr. Mualla Şahin Hamurcu, çocuklarda göz sağlığının düzenli olarak takip edilmemesi halinde ileride körlüğe kadar gidebilecek sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi. Doç. Dr. Şahin Hamurcu, çocuklarda göz muayenesini çok önemsediklerini belirterek, "Görmenin normal gelişimi etkileyecek risk etmenlerini ortaya çıkararak, bunların erken dönemde önlenmesi ya da tedavi edilmesi bizim için çok değerli. Erişkinlerdeki gibi çocuklar bize şikayetlerini söyleyemeyebiliyorlar.

Bu yüzden rutin muayeneleri daha çok önemsiyoruz. Bebek doğduğunda önce bir göz muayenesi yapıyoruz. Bu muayenede, bebekte anne karnından gelen gelişimsel bir bozukluk veya doğduğunda göz yapısında bir değişiklik var mı bunlara bakıyoruz. Daha sonra 6'ncı ayda ve 1'inci yaşta, çocuğun sosyalleştiği 3-4 yaşlarda ve okula başlama yaşı olan 6-7 yaşlarında da tekrar muayeneyi öneriyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE GÖZ TEMBELLİĞİ YÜZDE 2-4 ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Doç. Dr. Mualla Şahin Hamurcu, bebeklerdeki tespit edilen en önemli kusurlardan birisinin kırma kusurları (bulanık görüntü) olduğuna dikkat çekerek, "Bu dönemde tespit edilebilen kırma kusurlarının ve 'göz tembelliği' dediğimiz ambliyopinin önlenmesi çok önemli. Çünkü tembellik sadece gözde değil görme merkezine kadar uzanan bütün görme sisteminde olduğu için nöroplastisite yoluyla çocuğun nöral gelişimini de etkilemektedir. Türkiye'de ambliyopi sıklığı yüzde 2 ile yüzde 4 arasında değişiyor. Bu problem önlenebilir bir problem. Göz bebeğini büyüterek 40 dakika-1 saatlik bir muayene ile biz çocuğun göz numarasını ölçüyoruz. Her kırma kusurunda gözlük verilmiyor. Görmesini etkileyen bir durum varsa, gerekirse gözlük veriyoruz. Gerekirse de takiplere çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.