Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü coşkuyla karşılandı. Ünlü isimler de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Hülya Koçyiğit: Tarihin dönüm noktalarından biri... Bir ulusun inancı, kararlılığı ve bağımsızlık tutkusu... Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu büyük zaferin 103'üncü yılında aynı gurur ve coşkuyla; Ne mutlu Türk’üm diyene!

Türkan Şoray: 26 Ağustos'tan başlayarak 30 Ağustos'a kadar süren 'Büyük Taarruz'da işgal altında olan Anadolu'yu bizlere vatan kılan, başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna şehit olan askerlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şâd olsun.

REKLAM

Yılmaz Erdoğan: Mirasına sonsuza kadar sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Sibel Can: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyoruz. Nur Sürer: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ata Demirer: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Şahan Gökbakar: Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarının kazandığı bu zafer sayesinde bugün hâlâ bu topraklarda özgürce nefes alıyoruz. Kıymetini bileceğiz ve ne pahasına olursa olsun hep yaşatacağız. Bu güzel vatanı kurtarmak için canlarını ortaya koyan kahramanlarımızı minnetle anıyoruz! Zafer Bayramı kutlu olsun! Ne mutlu Türk'üm diyene! REKLAM Doğa Rutkay: İlelebet Mustafa Kemal Atatürk. Fazıl Say: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Müteşekkiriz... Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı zaferiyle bu güzelim toprakları bize kazandırmıştı ama onun daha da büyük zaferleri, bu halk için ortaya koyduğu eşsiz vizyonuydu, toplumsal devrimleriydi.