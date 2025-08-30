Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici'nin yürek yakan ölümü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!

        İstanbul Bağcılar'da, caddede bisikletiyle seyir halinde olan profesyonel sporcu Metin Ekici, motosiklet ile çarpıştı. Yola savrularak ağır yaralanan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 12:11 Güncelleme: 30.08.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da yürek yakan kaza, dün öğle saatlerinde Bağcılar, Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana geldi.

        Cadde üzerinde bisikleti ile Başakşehir yönüne giden profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, plakası öğrenilemeyen bir motosiklet ile çarpıştı.

        İKİSİ DE YOLA SAVRULDU

        DHA'daki habere göre kazanın etkisi ile Ekici ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

        HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Metin Ekici ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        PROFESYONEL SPORCU KURTARILAMADI

        Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kazada yola savrulan motosiklet ve Ekici'nin parçalanan bisikleti olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı