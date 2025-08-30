İstanbul'da yürek yakan kaza, dün öğle saatlerinde Bağcılar, Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana geldi.

Cadde üzerinde bisikleti ile Başakşehir yönüne giden profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, plakası öğrenilemeyen bir motosiklet ile çarpıştı.

İKİSİ DE YOLA SAVRULDU DHA'daki habere göre kazanın etkisi ile Ekici ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Metin Ekici ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.