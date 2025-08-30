Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası!

        Sanatçı Refik Anadol, TIME100 AI kapağını tasarladı

        Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, 2025 TIME100 AI'ın kapak görselini yapay zekayla tasarladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 09:46 Güncelleme: 30.08.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yılın TIME100 AI listesinde yer alan sanatçı Refik Anadol, TIME dergisinin kapağı için çarpıcı bir projeye imza attı.

        Anadol, stüdyosunun geliştirdiği yapay zeka sistemini, derginin 100 yılı aşkın bir dönemi kapsayan 5 binden fazla kapağının arşiviyle eğitti.

        Ortaya çıkan soyut görsel, sanatçının imzası haline gelen akışkan ve moleküler estetikle, yapay zekanın TIME'ın 100 yıllık görsel tarihini hayal etmesini simgeliyor.

        Anadol ve ekibinin geliştirdiği Large Nature Model (Büyük Doğa Modeli) isimli modüler ve çok modlu yapay zeka sistemi, kapsamlı bir araştırma ve işbirliği sürecinin ürünü olarak ortaya çıktı.

        REKLAM

        Model, doğal dünyanın bugüne kadar toplanmış en kapsamlı etik veri seti üzerinde eğitildi.

        YARIM MİLYARDAN FAZLA GÖRSEL TOPLANDI

        Bu veri seti, National Geographic Society, Smithsonian Institution ve Londra Doğa Tarihi Müzesi gibi kurumların arşivlerinden alınan yarım milyardan fazla görsel ile 16 yağmur ormanından doğrudan toplanan verilerden oluşuyor.

        Çalışmaları New York'ta Modern Sanat Müzesi MoMA, Londra'da Serpentine Galerileri ve Bilbao'da Guggenheim Müzesi'nde de sergilenen Anadol, projede Nvidia ve Google Cloud'dan da destek aldı.

        Çalışmada ayrıca sistemin bazı aşamalarında Meta'nın Llama ve Google'ın Gemini modelleri de kullanıldı.

        Refik Anadol ve ekibi, TIME dergisinin tüm kapaklarını tematik ve tarihsel verileri çıkararak analiz etti ve bu verileri yapay zeka sistemini, 'Gelecek kapağı' ve 'Arşiv rüyası' başlıklı iki farklı modda çalıştırmak için kullandı.

        TIME kapağı, arşiv rüyası modunda üretildi. Bu modda, derginin yüzyıllık arşivi Anadol'un sanatsal yorumuyla harmanlandı.

        Kapaktaki ana görsel yapay zeka tarafından oluşturulurken, metinler, sergi bağlamı ve ölçek için eklenen Anadol silueti gibi detaylar insan yönlendirmesiyle belirlendi. Kapak, çevrim içi ortamda, kesintisiz bir video döngüsü olarak görülebiliyor.

        Geleceğin korkulacak sabit bir varış noktası değil şekillendirilebilir akışkan bir gerçeklik olduğu düşüncesiyle eserlerine imza atan sanatçı, TIME kapağının da bir anlamda müze olabileceğini ifade ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Refik Anadol
        #TIME100 AI
        #TIME
        #TIME dergisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı