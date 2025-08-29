Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisi!

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli yönetim, takımın yeni teknik direktörü belirlemek üzere bugün saat 17.00'de olağanüstü toplantı kararı aldı.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirirken, yeni teknik direktör önerisinde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

"Hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta bu değişikliği bekliyordum. Beşiktaş'ın kararı sportifti, Fenerbahçe'nin kararı ise sportif anlamın dışında bir karar. Jose Mourinho'nun 8-9 kez masaya oturulması gereken davranışları vardı. Özellikle son basın toplantısında sonra, "Yönetim maçın bitmesi bekliyor" demiştim. Benfica maçının kaybedince de kaçınılmaz son oldu. Fenerbahçe için geç alınmış bir karar. Mourinho, başkanla istişare etmesi gereken konuları basın toplantısında tüm dünyaya duyurdu. Fenerbahçe'ye ne hocalar geldi geçti hiçbirinde böyle şeyler duymadık. Mourinho'nun bir gün bile hatasını kabul ettiğini duymadık. Hoca, gönderilmek için herşeyi yaptı. Muhtemelen gönderildiği için de mutludur. Ben olsam Lizbon'daki açıklamalarının ardından Mourinho'yu gönderirdim."