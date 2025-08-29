Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

DERBİLERDE GALİBİYET ALAMADI Jose Mourinho'nun öğrencileri ezeli rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı. 2024-2025 sezonunda Galatasaray'a evinde mağlup olurken, deplasmanda da golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ile oynadığı 2 müsabakada ise sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 4 derbide sadece 1 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, derbilerde 1 gol atarken, kalesinde 5 gole engel olamadı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara 2-1'lik skorla mağlup oldu.