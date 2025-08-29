Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!

        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!

        Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 10:35 Güncelleme: 29.08.2025 - 11:27
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        DERBİLERDE GALİBİYET ALAMADI

        Jose Mourinho'nun öğrencileri ezeli rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı. 2024-2025 sezonunda Galatasaray'a evinde mağlup olurken, deplasmanda da golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ile oynadığı 2 müsabakada ise sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 4 derbide sadece 1 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, derbilerde 1 gol atarken, kalesinde 5 gole engel olamadı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara 2-1'lik skorla mağlup oldu.

        OYUNCU SEÇİMLERİNDE İSTİKRAR SAĞLANAMADI

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon değişkenlik gösteren ilk 11 eleştiri konusu oldu. Sıklıkla değişen 11'de özellikle stoper hattında 2 ve 3'lü sistemler sezon boyunca farklılık gösterdi. Ligde 17'si yabancı, 16'sı yerli olmak üzere toplam 33 oyuncuya forma şansı verdi.

        FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

        Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans sergiledi. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

