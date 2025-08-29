Habertürk
        13 yılın ardından yeniden başladı - İş-Yaşam Haberleri

        13 yılın ardından yeniden başladı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında 13 yıl aradan sonra aktarmasız uluslararası karayolu taşımacılığının yeniden başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Mersin'den 4 TIR Halep'e, İdlib'ten 3 TIR Mersin'e Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan dün geçiş yaptı. Hatay, Gaziantep ve Mersin gibi şehirlerimizden Ürdün ve Suudi Arabistan'a ulaşım daha hızlı hale gelecek" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 10:50 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:50
        13 yılın ardından yeniden başladı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında 13 yıl aradan sonra aktarmasız uluslararası karayolu taşımacılığının yeniden başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Mersin’den 4 TIR Halep’e, İdlib’ten 3 TIR Mersin’e Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan dün geçiş yaptı.” açıklamasında bulundu.

        Sürecin arka planına ilişkin olarak da açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç karışıklıklar sebebiyle taşıma faaliyetlerin önce durma noktasına geldiğini akabinde tamamen durduğunu anımsatarak “Yıllardır sınır kapısında yükler aktarma yoluyla taşınıyordu. 8 Aralık 2024’te yaşanan gelişmeler sonrasında, taşımaları yeniden başlatmak üzere süreci başlattık.” ifadelerini kullandı.

        27-29 Haziran 2025’te İstanbul’da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda Suriye ile karayolu taşımacılığı alanında bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirten Uraloğlu, “Ardından 9 Temmuz’da Cilvegözü Sınır Kapısı’nda teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirdik. Geçiş şartlarını belirledik. Şimdi sahada bu süreci başlatıyoruz.” açıklamasında bulundu.

        Bakan Uraloğlu, taşımaların yeniden başlamasıyla birlikte Türk ve Suriye plakalı taşıtların artık sınırda yük aktarmaya gerek kalmadan doğrudan varış noktalarına ulaşacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, taşımaların başlamasının ticari etkilerine de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

        “2024 yılı Ağustos ayı ile 2025 yılı Ağustos ayını kıyasladığımızda Suriye’ye yönelik taşımalarımızda yüzde 50 artış yaşandı. Bu eğilim artarak devam edecek. Suriye güzergâhının yeniden açılmasıyla Hatay, Gaziantep ve Mersin gibi şehirlerimizden Ürdün ve Suudi Arabistan’a ulaşım daha hızlı hale gelecek. Bu adım sadece ihracatçımıza değil, bölge ekonomisine de canlılık kazandıracak.”

