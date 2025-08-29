Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin lig etabındaki rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, kurada 2. torbada yer alacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Benfica'ya elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi hayaline ulaşamayan Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        2

        Sarı-lacivertlilerin Kupa 2'deki rakipleri bugün çekilecek kura sonrası belli olacak.

        3

        UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün TSİ 14.00'te Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

        4

        Temsilcimiz Fenerbahçe kura çekimine ikinci torbadan katılacak.

        5

        İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        6

        1. Torba

        Roma

        Porto

        Rangers

        Feyenoord

        Lille

        Dinamo Zagreb

        Real Betis

        Salzburg

        Aston Villa

        7

        2. Torba

        FENERBAHÇE

        Braga

        Kızılyıldız

        Lyon

        PAOK

        Viktoria Plzen

        Ferencvaros

        Celtic

        Maccabi Tel Aviv

        8

        3. Torba

        Young Boys

        Basel

        Midtjylland

        Freiburg

        Ludugorets

        Nottingham Forest

        Sturm Graz

        FCSB

        Nice

        9

        4. Torba

        Bologna

        Celta Vigo

        Stuttgart

        Panathinaikos

        Malmö

        Go Ahead Eagles

        Utrecht

        Genk

        Brann

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        Gram altın rekor kırdı
        Gram altın rekor kırdı
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Derbi kaybetmeden gönderildi!
        Derbi kaybetmeden gönderildi!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki