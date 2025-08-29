Damda kitap okurken bir mermiyle vuruldu... Yaşamak için 3.5 ay direndi!
Şanlıurfa'da, evinin damında kitap okuduğu sırada başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan 9 yaşındaki Mehmet Yeşilay, 3.5 ay sonra yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Yeşilay, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Şanlıurfa'da yürekleri kavuran olay, 11 Mayıs’ta Hayati Harrani Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin damında kitap okuyan Mehmet Yeşilay’a (9) nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
DHA'daki habere göre yere yığılan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede Yeşilay’ın yorgun mermiyle yaralandığı tespit edildi.
3.5 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Yeşilay, 3.5 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Yeşilay, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
TETİĞE BASAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Öte yandan, çocuğun ölümüne neden olan mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.