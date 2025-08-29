UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının kura çekimi Monaco'da gerçekleştirildi. Kuraya ikinci torbadan giren tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
Benfica'ya elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi hayaline ulaşamayan Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin Kupa 2'deki rakipleri Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekilen kura sonrası belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe kura çekimine ikinci torbadan katıldı.
FİNAL TÜPRAŞ STADI'NDA!
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi finali, Türkiye'de oynanacak. Final karşılaşması, 20 Mayıs 2026'da İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ:
Dinamo Zagreb (D)
Aston Villa (E)
Ferencvaros (E)
Viktoria Plzen (D)
Nice (E)
FCSB (D)
Stuttgart (E)