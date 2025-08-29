Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

        UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının kura çekimi Monaco'da gerçekleştirildi. Kuraya ikinci torbadan giren tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 29.08.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Benfica'ya elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi hayaline ulaşamayan Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

        2

        Sarı-lacivertlilerin Kupa 2'deki rakipleri Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekilen kura sonrası belli oldu.

        3

        Temsilcimiz Fenerbahçe kura çekimine ikinci torbadan katıldı.

        4

        FİNAL TÜPRAŞ STADI'NDA!

        Bu sezon UEFA Avrupa Ligi finali, Türkiye'de oynanacak. Final karşılaşması, 20 Mayıs 2026'da İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

        5

        İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ:

        6

        Dinamo Zagreb (D)

        7

        Aston Villa (E)

        8

        Ferencvaros (E)

        9

        Viktoria Plzen (D)

        10

        Nice (E)

        11

        FCSB (D)

        12

        Stuttgart (E)

        13

        Brann (D)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        İşte Türkiye'nin hava savunması!