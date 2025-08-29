Habertürk
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız

        Dışişleri Bakanı Fidan, TBMM'de düzenlenen Gazze oturumunda yaptığı açıklamada, "Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür" dedi. Bakan Fidan, "Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 14:55 Güncelleme: 29.08.2025 - 14:56
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sürerken, TBMM Gazze için olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de düzenlenen Gazze oturumunda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "İsrail iki yıldır Gazze'de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır.

        Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür.

        İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar.

        İngiltere, Fransa, Kanada, Portekiz ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetleri, Filistin meselesinde diplomasi açısından tarihi kırılmadır.

        Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir"

