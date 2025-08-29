Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile her konuda anlaşma sağladı.

Benfica Kulübü, milli yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro bonus ödeyecek.

Kerem Aktürkoğlu'nun kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelerek önce Fenerbahçe'ye imza atması, daha sonra ise A Milli Takım'ın kadrosuna katılması bekleniyor.