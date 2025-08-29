İstanbul Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişelerinde, dün bir TIR, gişelerde önce bariyerlere, sonra da görevli jandarma aracı ile bu sırada işlem yaptıran bir sürücüye çarptı.

2'Sİ JANDARMA 5 KİŞİ YARALANDI Jandarma aracı kazanın etkisiyle sürüklenip, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan 2'si jandarma 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YERLİKAYA: MADDE TESPİT EDİLDİ Bu olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu. Yerlikaya, TIR şoförünün uyuşturucu kullandığı bilgisini paylaştı. Yerlikaya, "İstanbul Çekmeköy’de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan TIR ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; TIR şoförü Y.Ö gözaltına alınmış, TIR'da yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, TIR şoförü Y.Ö.'nün ise yapılan tahlilinde madde tespit edilmiştir.