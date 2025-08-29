Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 07:30 itibariyle 3,411 dolardan işlem görüyor.

Serbest piyasada gram altın zirve tazeleyerek 4.510 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 7.374 TL’den Cumhuriyet altını ise 29.407 TL’den işlem görüyor.

Öte yandan UBS, devam eden ABD makroekonomik riskleri ve yatırımcıların artan talebi nedeniyle geçen hafta altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı sonu için ons altın hedefini 3 bin 600 dolara çıkarırken, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için beklentisini 3 bin 700 dolar olarak güncelledi.

GÖZLER PCE VERİSİNDE

Yatırımcılar şimdi Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi’nin bugün açıklanacak. Analist beklentilerine göre PCE yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterebilir.