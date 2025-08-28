Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig etabının kuraları Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu.
Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı ve 4. torbadan katıldığı kura çekimi Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte Puskas Arena)
İŞTE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ:
Liverpool (E)
Manchester City (D)
Eintracht Frankfurt (D)
Atletico Madrid (E)
Bodo/Glimt (E)
Ajax (D)
Monaco (D)
Union SG (E)
Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını evinde, 4 maçını deplasmanda oynayacak Galatasaray, 8 maç sonunda ilk 8'de yer alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray, lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlaması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.