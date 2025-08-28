Habertürk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk yaşanmıştı! Görevden alınan isimden Trump'a dava

        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk yaşanmıştı! Görevden alınan isimden Trump'a dava

        Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, ABD Başkanı Trump tarafından görevden alınmış ve Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk yaşanmıştı. Cook, Perşembe günü ABD Başkanı Trump'a dava açtı ve kendisini kovma girişimini 'eşi benzeri görülmemiş ve yasadışı bir olay' olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 17:16 Güncelleme: 28.08.2025 - 17:16
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Perşembe günü ABD Başkanı Trump'ın kendisini ülkenin merkez bankasından kovma kararına karşı dava açtı ve Beyaz Saray'ın görevden alma yetkisi olmadığı için derhal görevine iade edilmesi gerektiğini savundu.

        Cook'un avukatları, 24 sayfalık dosyada, işten çıkarmayı 'eşi benzeri görülmemiş ve yasadışı' olarak nitelendirdi ve bunun, Fed Yasası'nda belirtilen merkez bankasının Kongre tarafından zorunlu kılınan korunma durumunu bozacağını belirtti. Dosyada, Trump'ın Cook'un usulüne uygun yargılanma hakkını ihlal ettiği belirtilirken, Cook'un görevden alındığının açıklanmasından önce iddialara yanıt verme şansının dahi olmadığı vurgulandı.

        TRUMP GÖREVDEN ALMIŞTI

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

        Mektubunda Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaret eden Trump, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız" ifadesini kullanmıştı. Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak, "sebep" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

        COOK GÖREVİNE DEVAM EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

        Cook, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, yasalarda hiçbir gerekçe olmamasına ve bunu yapma yetkisi olmamasına rağmen beni 'bir nedene dayanarak' kovmuş gibi davrandı. İstifa etmeyeceğim. 2022'den beri yaptığım gibi, Amerikan ekonomisine yardımcı olma görevimi yerine getirmeye devam edeceğim" dedi.

        Avukatı Abbe Lowell ise yaptığı açıklamada, Trump'ın "zorbalık refleksinin hatalı olduğunu ve taleplerinin uygun bir süreç, dayanak veya yasal yetkiden yoksun olduğunu" söyleyerek "Yasadışı eylem girişimini engellemek için gereken her türlü önlemi alacağız" dedi.

