Trump yönetimi, ABD'deki vize sahiplerinin ülkede kalma sürelerini kısıtlamayı planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında göreve başladıktan sonra kapsamlı bir göçmenlik baskısı başlattı. Son adım ise uluslararası öğrenciler, değişim programı çalışanları ve yabancı gazeteciler için yeni engeller yaratacak; artık esnek yasal statülerini korumak yerine ABD'de kalış sürelerini uzatmak için başvuru yapmak zorunda kalacaklar.

ABD'de Donald Trump yönetimi, başta yabancı öğrenciler olmak üzere bazı vize sahiplerinin ülkede kalabilecekleri süreyi sınırlandırmayı hedefleyen yeni yönetmelik taslağı önerdi. ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trump yönetiminin, ülkedeki vize sahiplerinin ABD'de kalabilecekleri sürenin sınırlandırılmasını öngören bir yönetmelik önerdiği duyuruldu.

Taslağın nihai hale gelmesi durumunda yabancı öğrenciler ile ABD'de çalışmasına izin verilen kültürel değişim programı katılımcılarının ülkede en fazla 4 yıl kalabileceği belirtildi. Yabancı basın mensupları için verilen vizeler şu anda yıllarca geçerli olabiliyorken, yeni öneriyle birlikte vize süresinin ise 240 günle sınırlandırılacağı kaydedildi.