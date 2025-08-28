Habertürk
        Trump yönetimi, ABD'deki vize sahiplerinin ülkede kalma sürelerini kısıtlamayı planlıyor

        Trump yönetimi, ABD'deki vize sahiplerinin ülkede kalma sürelerini kısıtlamayı planlıyor

        ABD Başkanı Trump yönetimi, öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve medya mensupları için vizelerin süresini sıkılaştırmayı hedefliyor. Bu adım, yasal göçe yönelik daha geniş çaplı bir baskının parçası olarak görülüyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.08.2025 - 12:38 Güncelleme: 28.08.2025 - 12:38
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında göreve başladıktan sonra kapsamlı bir göçmenlik baskısı başlattı. Son adım ise uluslararası öğrenciler, değişim programı çalışanları ve yabancı gazeteciler için yeni engeller yaratacak; artık esnek yasal statülerini korumak yerine ABD'de kalış sürelerini uzatmak için başvuru yapmak zorunda kalacaklar.

        ABD'de Donald Trump yönetimi, başta yabancı öğrenciler olmak üzere bazı vize sahiplerinin ülkede kalabilecekleri süreyi sınırlandırmayı hedefleyen yeni yönetmelik taslağı önerdi. ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) konuyla ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Trump yönetiminin, ülkedeki vize sahiplerinin ABD'de kalabilecekleri sürenin sınırlandırılmasını öngören bir yönetmelik önerdiği duyuruldu.

        Taslağın nihai hale gelmesi durumunda yabancı öğrenciler ile ABD'de çalışmasına izin verilen kültürel değişim programı katılımcılarının ülkede en fazla 4 yıl kalabileceği belirtildi. Yabancı basın mensupları için verilen vizeler şu anda yıllarca geçerli olabiliyorken, yeni öneriyle birlikte vize süresinin ise 240 günle sınırlandırılacağı kaydedildi.

        VİZE ÜCRETİ 435 DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

        Diğer yandan geçtiğimiz günlerde ABD basınında çıkan haberlerde, turist vizesi (B1/B2) için mevcut 185 dolarlık ücretin 435 dolara kadar çıkabileceği ifade edildi.

        "TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN DEĞİŞİKLİK YOK"

        ABD Büyükelçiliğinden bir yetkili, söz konusu gelişmenin Türk vatandaşları için bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti. Yetkili "An itibarıyla, Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifelerinde bir değişiklik bulunmamaktadır." dedi.

        Açıklamada, "Geçmiş yönetimler, uzun zaman boyunca yabancı öğrencilerin ve diğer vize sahiplerinin ABD'de neredeyse süresiz kalmalarına izin verdi." ifadeleri kullanıldı.

        Bu durumun "güvenlik riskleri yarattığı ve ABD vatandaşlarını dezavantajlı duruma düşürdüğü" savunulan açıklamada, yeni düzenlemenin "suistimale son vereceği ve federal hükümet üzerindeki yükü hafifleteceği" ifade edildi.

        TRUMP İLK DÖNEMİNDE DE BUNU ÖNERMİŞTİ

        Söz konusu taslak ilk olarak 2020’de Trump'ın ilk başkanlık döneminde önerilmiş, ancak eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından 2021'de geri çekilmişti.

        ABD hükümet verilerine göre 2024 yılında ABD'de yaklaşık 1,6 milyon uluslararası öğrenci F vizesi ile bulunuyordu. Aynı mali yılda (1 Ekim 2023'te başlayan) yaklaşık 355 bin kültürel değişim programı katılımcısına ve 13 bin medya mensubuna vize verildi.

        55 MİLYON KİŞİ İNCELENİYOR

        ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini bildirmişti.

