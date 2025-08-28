Habertürk
        Samsun haberleri: 4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!

        Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 4 arkadaştan, 18 yaşındaki Taha Yasin Şahingöz ile aynı yaştaki Sefa Şahin boğuldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 11:10 Güncelleme: 28.08.2025 - 11:24
        Samsun'da olay, bu sabah saat 08.00 sıralarında, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahil kısmında meydana geldi.

        YOZGAT'TAN TATİL İÇİN GELMİŞLERDİ

        DHA'daki habere göre Yozgat'tan tatil için gelen Mustafa E. (18), Nevzat Kerem Keleş (18), Taha Yasin Şahingöz (18) ve Sefa Şahin (18), serinlemek için denize girdi.

        İKİSİ GÖZDEN KAYBOLDU

        Şahingöz ve Şahin'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        EKİPLER KIYIYA ÇIKARDI

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şahin ve Şahingöz'ü, Çobanlı İskelesi yakınlarında bulup kıyıya çıkardı.

        HASTANEDE CAN VERDİLER

        Şahin, özel bir hastaneye; Şahingöz ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İki arkadaş, kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

