Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.445,12 %0,76
        DOLAR 41,0538 %0,03
        EURO 47,9650 %0,37
        GRAM ALTIN 4.487,94 %0,12
        FAİZ 39,15 %-0,28
        GÜMÜŞ GRAM 51,29 %0,66
        BITCOIN 113.124,00 %0,62
        GBP/TRY 55,4458 %0,06
        EUR/USD 1,1647 %0,07
        BRENT 67,51 %-0,79
        ÇEYREK ALTIN 7.337,78 %0,12
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı - Teknoloji Haberleri

        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı

        Microsoft, Gazze'de süren savaş sırasında şirketin İsrail ile ilişkilerini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı. Çalışanlar, şirketin CEO'su Brad Smith'in ofisinde düzenlenen oturma eylemine katılmışlardı.

        Giriş: 28.08.2025 - 12:11 Güncelleme: 28.08.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Microsoft sözcüsü, kararın “şirket politikalarının ve etik kurallarının ciddi ihlali” sonucunda alındığını ve eylemi “yönetim ofislerini işgal” olarak tanımladıklarını belirtti.

        Protesto grubu “No Azure for Apartheid” Habertürk’e yaptıkları açıklamaya göre, Anna Hattel ve Ricky Famili isimli çalışanlara sesli mesaj yoluyla işten çıkarıldıkları bildirildi. İkili, salı günü Smith’in ofisinde düzenlenen eylemde gözaltına alınan yedi kişiden ikisi oldu. Diğer katılımcılar ise eski Microsoft çalışanları ve şirket dışından kişilerdi.

        Hattel yaptığı açıklamada, “Microsoft, İsrail’e soykırım gerçekleştirmesi için gerekli araçları sağlamaya devam ediyor, aynı zamanda çalışanlarını yanıltarak bu gerçeği gizliyor” ifadelerini kullandı. Grup ayrıca Microsoft’un İsrail ile işbirliğini sonlandırmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etti.

        REKLAM

        Brad Smith ise, şirketin “herkesin yasal çerçevede ifade özgürlüğüne sahip olduğunu” vurguladı.

        İngiliz Guardian gazetesi, İsrail-Filistin ortak yayını +972 Magazine ve Local Call sitesinin yürüttüğü ortak bir araştırma, İsrail’in Microsoft’un bulut servisi Azure’u kullanarak Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilerin cep telefonu konuşmalarına ait devasa kayıtları depoladığını ortaya koydu. Araştırma ayrıca İsrail’in geniş çaplı gözetim faaliyetlerini Microsoft’un bulut hizmetleri üzerinden yürüttüğünü de gösterdi.

        Microsoft ise bu iddialar üzerine bağımsız bir iç inceleme yürütmesi için Covington & Burling LLP adlı hukuk bürosuyla anlaştığını açıkladı.

        Şirket içindeki protestolar devam ediyor. Nisan ayında da bir çalışan, Microsoft’un yapay zekâ bölümünün CEO’su Mustafa Suleyman’ın 50. yıl kutlamalarında yaptığı konuşmayı keserek İsrail ile işbirliğini protesto etmiş, o çalışan da başka bir meslektaşıyla birlikte işten çıkarılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Avrupa'da Gazze istifaları