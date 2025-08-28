Habertürk
        Özgür Özel için soruşturma başlatıldı | SON DAKİKA HABERİ

        Özel için soruşturma başlatıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

        Giriş: 28.08.2025 - 09:34 Güncelleme: 28.08.2025 - 09:42
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

        AA'daki habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

