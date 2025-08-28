İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

FORMAT

Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.

"Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın da rakipleri de belli olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.