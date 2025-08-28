Beşiktaş, Konferans Ligi için Lausanne karşısında: İşte Solskjaer'in 11'i!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında bu akşam sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Show TV'den canlı olarak yayınlanacak. Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ, BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.
Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:
UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Shakhtar Donetsk2-4
UEFA Avrupa LigiShakhtar Donetsk-Beşiktaş2-0
UEFA Konferans LigiSt. Patrick's-Beşiktaş1-4
UEFA Konferans LigiBeşiktaş-St. Patrick's3-2
Trendyol Süper LigBeşiktaş-ikas Eyüpspor2-1
UEFA Konferans LigiLausanne-Beşiktaş1-1
Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.
BEŞİKTAŞ, KAZANIRSA ADINI LİG AŞAMASINA YAZDIRACAK
Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek.
Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı.
Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ın listesinde Jean Onana ile Alex Oxlade-Chamberlain yer almıyor.
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.
İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. MAÇ
Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 8. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş daha önce Lugano ile 4, Zürih ile 2 ve Lausanne ile 1 kez karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar bu müsabakalarda 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 de yenilgi yaşadı.
Rakip ağları 16 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.
İşte Solskjaer'in muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa, Joao Mario, Abraham