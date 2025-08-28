Habertürk
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı inşaatta, asansör boşluğuna düşen Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Celal Türkaslan, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 28.08.2025 - 11:30
        Kocaeli'nde olay, dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren okul inşaatında çalışan Celal Türkaslan (20), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre yaralanan Türkaslan, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türkaslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

        OKUL HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN...

        Türkaslan'ın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olduğu, okul harçlığını çıkarmak için yaz tatilinde inşaatta çalıştığı öğrenildi.

        CENAZE KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ

        Türkaslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri'nin Tomarza ilçesine gönderildi.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Celal Türkaslan’ın cenazesi, bugün öğle namazı sonrası kılınacak namazın ardından Cücün Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        #kocaeli
        #kayseri
        #Son dakika haberler
