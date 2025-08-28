Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi... 2 cinayet şüphelisi gözaltındayken hastaneden kaçmış!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır, 10 Ağustos'ta, kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

BABA VE ÜÇ OĞLU TUTUKLANDI Baba Cemal Z. ve oğlu Ahmet Emir Z. (sağda) DHA'daki habere göre Çakır'ın ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ile babası Şahin Çakır (53) da bıçaklanarak yaralandı. Cinayetle ilgili Cemal Z. (45) ile oğulları Taha Yahya Z. (24), Baddal Samet Z. (17) ve Ahmet Emir Z. (19) tutuklandı, Umut K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İKİ KARDEŞ HASTANEDEN KAÇMIŞ Taha Yahya Z. (solda), Ahmet Emir Z. (ortada) ve Baddal Samet Z. (sağda) DHA'daki habere göre olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelileri Taha Yahya Z. ve Baddal Samet Z.'nin kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı.

EMNİYETTE KORKTUĞUNU SÖYLEDİ Kısa sürede yakalanan kardeşlerden Baddal Samet Z., emniyette korktuğunu ve bu yüzden hastanede kaçtığını belirterek, bir yerde oturduğunu ve sonrasında polislerin gelip kendisini aldığını söyledi. Baddal Samet Z., "Benim üzerimde kana bulanmış elbiseler yoktu. Zaten bizim üzerimizdeki elbiseler polis tarafından alındı. Benden DNA incelemesi için kan örneği de alındı. Çivili sopaları yerde bulduk. Üzerinde çivi olduğunu görmedik. Babam Cemal'de de Ahmet Emir'de de silah veya bıçak yoktu. Karşı tarafın nasıl bıçaklandığını görmedim" dedi.

"ÇİVİLİ SOPAYI YOLDA GÖRDÜM, ALDIM" Taha Yahya Z. ise "Ben Baddal Samet ağabeyimle evde oturuyordum. Ahmet Emir ağabeyim Samet'i telefon ile aradı; 'koş beni öldürüyorlar' dedi. Ağabeyim dışarı çıkınca ben de dışarı çıktım. Yanımızda herhangi bir suç aleti yoktu ancak çivili sopayı yolda giderken gördüm, aldım. Samet ağabeyim de çivili sopa aldı. Ben aşağı doğru koştuğumda elimde sopa vardı zaten ama yine de ailemi korumak amacı ile burger dükkanına girdim içeriden siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım.

"TEYZEMİN EVİNDEN BENİ ALDILAR" Olay yerine geldiğimizde olay bitmişti zaten. Babamı yaralı halde olay yerinde görünce bıçağı attım. Zaten bıçağı olayda kullanmadım. Babamı aldım arabaya bindirdim. Ailecek eve çıktık, ambulansı arayacaktık; o esnada eve polisler geldi. Babamı hastaneye polisler götürdü. Eve çıktığımda Umut bizim evdeydi. Ben Umut'a yapmış olduğum eylem ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadım. Bana emniyette, 'tutuklanacaksınız' dediler. Hastanede ağabeyim kaçınca ben de onunla beraber kaçtım. Bunu yaparken polislere herhangi bir dirençli eylemde bulunmadık. Ben kaçınca eve gittim, ne yapacağımı bilmiyordum; daha sonrasında polisleri aradık ve teyzemin evinden beni aldılar" dedi.

"BİR ŞEKİLDE SUÇTAN YIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR" Çakır ailesinin avukatı Umut Yıldırım, "Olay olduktan sonra 4 şüpheli tutuklandı, bir tanesi serbest bırakıldı. Şüphelilerin birçoğu aslında suçlamayı reddetti. Ama yine şüphelilerin tarafında olan, serbest bırakılan Umut K. isimli kişi, olayın nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini, sonrasında neler söylendiğini, hepsini ifadesinde ikrar etti. Şöyle ki; olay olduktan sonra şüphelilerin hepsi aynı evde toplanıyorlar. Ailenin dışında olan Umut K. isimli şüpheli, kimin bıçakladığını, kimin sopayla vurduğunu, kimin ne eylemde bulunduğunu, hepsini tek tek söylediğini ve kendisinin de bunu duyduğunu söylüyor ve bunların hepsi ifadesine geçti. Yine diğer şüphelilerin hepsine de bu Umut K.'nin ifadesi soruluyor; 'Siz böyle böyle konuştunuz mu, böyle böyle sözler söylediniz mi' diye.

"DAHA FAZLA ŞÜPHELİ VAR" Yine olayın görüntüleri geldi. Olayın görüntüleri aslında Umut'un ifadesiyle örtüşüyor. Görüntülerde; sopayla gelen Taha isimli şüphelinin sopayı bırakıp bıçak aldığını, bıçakla olay yerine tekrar geldiğini gösteriyor. Yine görüntülerin bir kısmında bulunamayan 3'üncü şahıslar var. Yani dosya her ne kadar şu an için 5 kişi, 6 kişi üzerinden yürütülse de daha fazla şüpheli var. Bunların şu an tespiti sağlanmaya çalışılıyor. Olay olduktan sonra şüphelilerin bir kısmı 18 yaşından küçük olduğundan dolayı çocuk şubeye alınıyor, bir kısmı da cinayet şubeye alınıyor, işlemlere başlanıyor. Çocuk şubeye alınanlar hastaneye götürüldüğünde hastaneden kaçıyorlar. Baddal ismindeki şüpheli ve Taha ismindeki şüpheli hastanedeyken polisin elinden kaçıyorlar. Polis sonra tekrardan bunları yakalıyor. Aslında burada hem bir suç işlendikten sonra suçu gizleme faaliyeti var ve sonrasında da emniyet güçlerinin elinden kaçmaya çalışıyorlar. Aslında bir şekilde bu suçtan yırtmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.