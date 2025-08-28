"Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL oldu

Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı başladı. Hasatla birlikte toplanan fıstıklar tezgahlarda yerini aldı.

Ancak bu yıl "yok yılı" olması nedeniyle fıstık ağaçlarında ürün az çıktı. Verimin düşük olması fiyatlara da yansıdı. Tezgâhlara inen fıstığın kilogramı 500 TL'den satışa sunuldu. Üreticiler, fıstığın az olması nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini belirtirken, gelecek yılın "var yılı" olacağını ve rekoltede artış beklendiğini ifade etti.

"GAZİANTEP'TE BU YIL ANTEP FISTIĞINDA CİDDİ BİR REKOLTE DÜŞÜŞÜ YAŞANIYOR"

Gaziantep'te esnaflık yapan Elif Derbent, "Gaziantep'te bu yıl Antep fıstığında ciddi bir rekolte düşüşü yaşanıyor. Çiftçiler ve esnaflar, "yok yılı" nedeniyle fıstık ağaçlarının neredeyse boş kaldığını söylüyor. Normal şartlarda tarlasından 2 tona yakın fıstık elde eden üreticiler, bu yıl ürün miktarını bile söyleyemeyecek durumda. Hatta bazı çiftçiler yüz binlerce lira zarar ettiklerini dile getiriyor. Bir üretici, bu yıl 500 bin lira zarar ettiğini, ilk kez kendi tüketimi için bile dışarıdan yaş fıstık almak zorunda kaldığını anlattı" dedi.