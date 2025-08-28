Habertürk
        Jose Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi yorumu: Güçlü olan taraf kazandı!

        Jose Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi yorumu: Güçlü olan taraf kazandı!

        Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 00:47 Güncelleme: 28.08.2025 - 01:23
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.

        Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

        "GÜÇLÜ OLAN TARAF KAZANDI"

        “Güçlü olan taraf kazandı. İlk yarıda bizden daha iyilerdi. Eşitliği yakalamak için En-Nesyri, Talisca gibi isimlerle büyük şanslar yakaladık. Oyuncularım her şeyi yaptı. Benfica sorun yaşamaya başladı ve süreye oynadılar, daha çok faul yapmaya çalıştılar. Daha iyi olan onlardı ve turu geçtiler."

        "AVRUPA LİGİ'NDE FİNALE GİDEBİLİRİZ"

        "Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz."

        "FENERBAHÇE SENELERDİR ŞAMPİYON OLAMIYOR"

        "Zaten senelerdir Fenerbahçe şampiyon olamıyor ve öncelikle şampiyona maçlarımız var. Avrupa Ligi'ne hazırlanmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde geçen sene iyi bir çizgimiz oldu. Rangers'a penaltılarda mağlup olduk. Biz de yolumuza orada devam edeceğiz."

        "DAHA İYİ OYNUYOR"

        Jhon Duran yerine Talisca 11'de yer aldı. Şimdi olsa aynı şeyi yapar mıydınız?

        Jose Mourinho: "Jhon fiziksel olarak iyi durumda değil, sorunları var ve az antrenman yapıyor. Talisca, farklı bir kişiliğe sahip bir oyuncu, daha iyi oynuyor."

        "MAZARET SEVMİYORUM"

        "Mazeretleri, mazeret olarak söylemeyi sevmiyorum ama daha güçlü, daha iyi, daha iyi oyunculara sahip ve deneyimli takım kazandı ve hak etti."

        "GÜZEL BİR GOL ATTI"

        "Maçtan önce de Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili sorular sordular. Kendisi Benfica'nın sporcusu. İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı. Takımına yardımcı oldu. Benfica bu golle turu geçti."

