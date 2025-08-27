Gizem Erman Soysaldı: Bir kişinin cesaretiyle başladı

"EVRENSEL BAKIŞ AÇIMIZLA AYNI"

♦ Bazı iddialar; mesajlaşmaların ifşalanmasıyla olurken bazı iddialar tamamen söyleme dayalı. İki farklı iddia sizin için aynı derecede mi şikâyet oluyor?

Evrensel etikle bizim bakış açımız aynı. Evrensel etik ve uluslararası literatürden bahsetmek gerekirse "Kadının beyanı esastır" da çok yanlış anlaşılıyor. "Kadının beyanı esastır" demek "Bunu ciddiye alıyoruz ve soruşturuyoruz" demek zaten. Geçen gün, bu alanda çok uzman bir arkadaşım olan oyun yazarı Ebru Nihan Cerkan çok güzel bir yazı paylaştı; "Bir şiddet failinin yaptığına inanmakla, bir kadının iftira atmasına inanmak arasında da dağlar kadar fark var." İstatistiki olarak böyle bir ihtimal o kadar az ki... Bir kadının iftira atmasıyla, bir şiddet failinin onu yapmadığını düşünmek, bunu denk görmek, eşit saymak gerçekten toplumsal verileri çarpıtmak ve akla ziyan bir durum. Dolayısıyla dediğim gibi bir kadın sosyal medyada; "Biri beni taciz etti" diyebiliyorsa evet, inanıyoruz ve soruşturmaya başlıyoruz. Çünkü çok büyük ihtimalle doğru söylüyordur. Çünkü Türkiye gibi de özellikle hani ataerkil sistemin daha yoğun olduğu, yoğun hissedildiği coğrafyalarda kadınlar, uğradığı tacizle, tecavüzle anılıyor. O kadar zor bir süreç geçiriyor ki kimse durduk yerde; "Tacize uğradım, tecavüze uğradım" demez. Bunu da sadece; Aman oh rahatladım" düşüncesiyle paylaşmıyor. Çünkü hep çoğunlukla böyle olduğu için bir erkek, bir kadına tacizde bulunduğunda o kadın, ilk olmuyor. Daha önce de bunu yapmış oluyor. Daha sonra da yapıyor. Çünkü cezasızlık iklimi hüküm sürdüğü için hep yapıyor. Sektörlerde dışlanmak büyük bir ceza ama dışlanmıyor. İşine - gücüne devam ediyor. Ünü de devam ediyor para kazanması da... Hele sevilen bir karakteri oynuyorsa; "Ay zaten çok tatlı birisidir" deniyor. Yani zaten ona bir şey olmadığı için bir cezasızlık iklimi var. Bir kadın ifşada bulunduğunda aslında kendi kız kardeşlerini belki çocuğunu, belki de başka bir çocuğu koruyor. Bunu bir daha yapamaması için ifşa ediyor. Bunu da mutlaka vurgulamak lâzım.