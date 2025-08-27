Gizem Erman Soysaldı: Bir kişinin cesaretiyle başladı

♦ Gizem, taciz ifşaları cuma günü başladı. Sonra ardı arkası kesilmedi. Hâlâ devam ediyor. Hem bir oyuncu olarak hem de Oyuncular Sendikası'nda bulunduğun göreve istinaden taciz ifşalarını değerlendirebilir misin?
Bir kişinin cesaretiyle başlayan bir durum. Çok yakın bir zamanda bunun örneğini ABD'de gördük. Hani bütün dünyada en bildiğimiz o 'MeToo' hareketi, yani Weinstein davasıyla aslında çok yakından tanıdığımız bir süreç. Oradaki film sektöründe çok uzun yıllardır devam eden tacizler, cinsel saldırı, istismarlar sonrasında bir gün birisi yaşananları ifşa ederek 'MeToo' hareketini başlattı. Ondan sonra yasalar, sektördeki teamüller değişti. Büyük bir hukuki davaya dönüştü, büyük cezalar alındı. Biz aslında o dalgayı da takip ediyoruz ve oradan da ilham ve cesaret alıyoruz. Bütün dünyada da böyle şeyler oluyor. Yakın zamanda İsveç'te yine 'MeToo'ya benzeyen başka bir hareketle kadınlar, uğradıkları cinsel tacizle yaşadıkları mağduriyetleri tek tek anlatmaya başladı. Tamamen ifşa şeklinde sosyal medyada yayımladılar. Sonra İsveç parlamentosunda yasalar değişmeye başladı. Geçen aylarda ülkemizde dans alanında böyle bir şey olmuştu. Senin dediğin gibi cuma gününden beri fotoğrafçılık alanında başlayıp bizim alanlara da sirayet eden bir ifşa dalgası var.