Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fotoğrafçı Mesut Adlin'in mesajları ifşa oldu - Magazin haberleri

        Fotoğrafçı Mesut Adlin'in mesajları ifşa oldu

        Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin'in küçük yaşta biriyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar sosyal medyada ifşa edildi. Manifest grubu ve Bartu Küçükçağlayan, Adlin'e tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 10:45 Güncelleme: 23.08.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mesajları ifşa oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pek çok ünlü ismi fotoğraflayan yapan Mesut Adlin'in, küçük yaşta biriyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar tepki çekti. Adlin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Karşımdaki kişinin yaşını öğrendiğimde sohbeti kesip takipten çıkıyorum. Bu kısım özellikle kesilmiş ifadelerini kullandı.

        Manifest grubu, Mesut Adlin’le yapacakları fotoğraf çekimini iptal etti.

        Oyuncu Bartu Küçükçağlayan; Son dönemde birçok kişinin ifşaladığı isimler arasında geçmişte birkaç kez birlikte çalıştığım Mesut Adlin de var. Onun yaptıkları hakkında en ufak bir bilgim olmadığını özellikle belirtmek isterim. Böyle birini yaptıklarını bilerek desteklemem mümkün olamazdı. Kendisiyle herhangi bir bağımın artık bulunmadığını da açıkça söylemek isterim" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mesut adlin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü