Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Akciğerinden diş implantı çıktı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Akciğerinden diş implantı çıktı

        İzmir'de öksürük ve balgam şikayetiyle hastaneye başvuran emekli Çetin Urcan'ın (63) akciğerine diş implantı kaçtığı anlaşıldı. 15 gün önce yaptırdığı diş implantı cerrahisi sırasında kaçtığı belirlenen 2 santimetre uzunluğundaki implant kapalı yöntemle çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 17:25 Güncelleme: 22.08.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'de yaşayan emekli Çetin Urcan'ın, 15 gün önce uygulanan diş implantı tedavisinin ardından öksürük şikayetleri başladı. Hastaneye başvuran Urcan'ın çekilen röntgeninde akciğerlerinde yabancı cisim tespit edildi. Urcan'ın akciğerinin sağ alt kısmına kaçan 2 santimetre uzunluğundaki diş implantı, kapalı yöntemle çıkarıldı.

        Sinüzit hastalığı ve sigara kullanımı nedeniyle öksürük şikayetlerini başlangıçta çok önemsemediğini dile getiren Çetin Urcan, "Diş implantı yaptırdığımdan beri öksürüğüm iyileşmedi ve hep devam etti. Öksürürken soluk borusuna gitmiş parça. Birer ikişer dakika arayla öksürük nöbeti geliyordu. Balgam söktükten sonra yatışıyordu. Buraya geldim ve röntgende belli oldu. Sonra tomografi ile detaylandırdılar görüntüyü. Bronkoskopi uyguladılar ve tedavi olduk. Şimdi iyi hissediyorum" dedi.

        REKLAM

        "İNCE UZUN OLDUĞU İÇİN, CİSİM DAHA İÇLERE GİTMİŞ"

        Göğüs Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Hakkı Ulutaş da akciğerlere kaçan yabancı cisimlerin zaman zaman akciğerlerde harabiyete neden olduğunu ve daha kapsamlı açık ameliyatlar ile çıkarılabildiğini belirtti.

        Prof. Dr. Ulutaş, "Hastamıza iki hafta önce diş implantı yapılırken dişi aspire ediliyor ama o an fark etmiyorlar. Öksürük ve balgamla birlikte yavaş yavaş akciğer harabiyeti başlayınca göğüs hastalıklarına geliyor. Yabancı cisim tespit edildiği için biz anında operasyona alıyoruz. Ağız ya da burundan girilerek, genel anestezi altında herhangi bir kesi olmadan yapılan bronkoskopi işlemini uyguladık. Yabancı cisim çok derindeydi. İnce uzun olduğu için, cisim daha içlere gitmiş. Bunu çıkarmak bazen zor olabilir. Büyük ameliyatlar gerekebilir. Damar yaralanmalarına ve akciğer harabiyetine neden olur ve ciğeri kesmek gerekebilir. Hastamızda ona gerek duymadan bu parçayı çıkardık" diye konuştu.

        "ERKEN GELDİ DE KURTARDIK"

        Yabancı cisimlerin uzun süre kalması durumunda kalıcı hasara neden olabildiğini kaydeden Prof. Dr. Ulutaş, özellikle küçük çocuğu olan ailelere uyarıda bulunup, şunları söyledi: "Bu implantın ciğere kaçması elbette normal değil. Özellikle 3 yaş altı çocuklarda ellerine aldıkları her şeyi ağızlarına atabildikleri için bu durumlarla sık karşılaşılabilir. Ama erişkinlerde bu kadar görmüyoruz. Başörtüsü kullananlarda iğneyi yutma görülebiliyor. Trakestomi dediğimiz boğazı delik olan hastalarda oradaki aparatların kaçması şeklinde karşımıza gelebilir. Diş implantının kaçması ilginçtir. İmplant solunum yoluna kaçmış ama tam olarak tıkamamış. İyi ki erken geldi de akciğeri harabiyetsiz kurtardık. 3-5 yıl sonra ya da 20 yıl sonra çocukluğunda yuttuğu cisimlerin akciğer harabiyetine neden olması nedeniyle gelen hastalarımız oldu. Maalesef ameliyatla çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü harap olmuştu. Aileler küçük çocukların tekrarlayan ve geçmeyen öksürükleri konusunda duyarlı olmalı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Olay yeri: Antalya! Yavru balina kayalıklara sıkıştı!
        Olay yeri: Antalya! Yavru balina kayalıklara sıkıştı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!